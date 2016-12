Roma, 28enne morta: per il pm è precipitata

17:10 - Nuova svolta nelle indagini sulla morte di Simona Riso. La 28enne sarebbe deceduta dopo esser precipitata nel cortile di casa, in via Urbisaglia, a Roma. E' questo il nuovo orientamento degli inquirenti e del pm, Attilio Pisani. Ancora non è chiaro se la ragazza si sia gettata volontariamente dal tetto, tesi contrastata dai famigliari, o se sia stata spinta. Il magistrato procede contro ignoti per omicidio volontario.

Le immagini riprese dalle videocamere di sorveglianza potrebbero a questo punto rivelarsi decisive per capire le cause di morte della giovane, trovata in fin di vita mercoledì mattina e deceduta poche ore dopo in ospedale. Gli inquirenti stanno visionando le registrazioni per cercare di chiarire la dinamica.



Sono due gli occhi elettronici che potrebbero aver registrato quanto accaduto mercoledì mattina in via Urbisaglia: la prima videocamera guarda a via Gallia, la seconda a via Iberia.



Il pubblico ministero, che procede contro ignoti per omicidio volontario, ha effettuato lunedì mattina un nuovo sopralluogo ispezionando sia l'appartamento in cui Simona abitava con il cugino e una coppia di studenti in Erasmus, sia il cortile dove è stata ritrovata esanime.



Decine di persone sono già state sentite per cercare di far luce sulla scomparsa della 28enne, trovata agonizzante nel cortile di casa. Parenti, amici, condomini e colleghi di lavoro. Secondo il cugino e coinquilino, Simona Riso soffriva di depressione.



"Aveva la maglietta alzata, come se qualcuno avesse cercato di spogliarla" ha detto il fratello. Nicola Riso è convinto che si tratti di un omicidio e che, inoltre, il killer sarebbe "uno psicopatico che mia sorella conosceva".



Gli inquirenti stanno anche passando al setaccio i messaggi scritti e ricevuti dalla giovane sia via telefono sia via web. L'obiettivo è trovare un movente che possa dare un senso al giallo.