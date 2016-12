Rogo Gf, subito la ricostruzione

15:07 - "The show must go on. Ricostruiremo tutto e da subito. I tempi saranno rispettati". Lo conferma l'ad di Cinecittà studios Giuseppe Basso dopo una riunione con la produzione Endemol e Mediaset. "Si è fatto il punto di come andare avanti. Abbiamo già individuato l'area, proprio accanto alla collinetta della casa del Grande Fratello andata distrutta a seguito di un incendio questa notte, dove ricostruire tutti gli ambienti", ha detto.