Rissa a Roma:ferito 17enne italiano

19:40 - Un giovane di 17 anni, italiano, è in gravi condizioni dopo esser stato accoltellato all'addome durante una rissa. L'episodio è accaduto a Roma, nel quartiere di Boccea. I carabinieri hanno fermato tre albanesi, due minorenni e un maggiorenne, che potrebbero essere coinvolti nella lite. La rissa sarebbe scoppiata tra due diversi gruppi, italiano, appunto, e albanese. Il ferito è stato trasportato al San Filippo Neri, ma non sarebbe in pericolo di vita.