Proteste, forconi da Latina a Roma Calvani: "A casa questa classe politica"

Continua la rivolta dei Forconi. Un gruppo di manifestanti, partito da Latina, alla guida di alcuni trattori, si è diretto a Roma. "Continueremo la protesta per il tempo che serve in maniera civile come abbiamo fatto fino ad ora. Il nostro obiettivo è mandare a casa questa classe politica che ha fatto il male dell'Italia", ha detto il leader dei Forconi, Danilo Calvani.

16:21 Arcivescovo Torino: forconi fenomeno da comprendere

''C'è uno stacco notevole'' tra la politica e la gente e invece ''i problemi di fondo vanno affrontati con concretezza''. Lo dice l'arcivescovo di Torino, mons. Cesare Nosiglia parlando a Radio Vaticana della crisi e della protesta del Movimento Forconi del quale dice: ''E' un fenomeno da non sottovalutare''.

15:29 Grillo a Letta: "Mai incitato all'insubordinazione"

"Nessuno ha incitato all'insubordinazione le forze dell'ordine, a meno che insubordinazione significhi togliersi il casco e sfilare con la gente esasperata". Così Beppe Grillo risponde all'accusa rivoltagli dal premier Enrico Letta.

14:55 Calvani a Tgcom24: "Non ci fermiamo"

14:12 Barletta, denunciati sette manifestanti

Sette manifestanti che nel corso del primo giorno di protesta dei forconi, a Barletta, avrebbero danneggiato e usato violenza nei confronti di commercianti e ambulanti, sono stati denunciati dai carabinieri per violenza privata. Al vaglio degli inquirenti, poi, le posizioni di altri otto dimostranti, segnalati dalla polizia alla procura di Trani, che aperto un'inchiesta.

13:56 Mercoledì presidio a oltranza a Roma, no corteo

Mercoledì si svolgerà a Roma una grande manifestazione con un presidio dei Forconi, che proseguirà ad oltranza, ma non ci sarà alcun corteo "per evitare qualsiasi tipo di infiltrazioni che non appartengono al movimento". Lo ha annunciato il Coordinamento 9 Dicembre in una conferenza stampa che si è svolta a Roma.

13:21 Ancora presidi nel Barese, ma situazione tranquilla

Dopo le proteste, i blocchi stradali e le serrate in alcuni casi imposte ai commercianti durante lo sciopero dei Forconi nei giorni scorsi, è tornata alla normalità la situazione in tutta la Puglia. In mattinata alcuni manifestanti hanno tenuto un presidio a Bari, dinanzi al palazzo della prefettura, senza generare particolari disagi alla circolazione automobilistica. Un altro presidio, con un centinaio di persone tra manifestanti e studenti, è stato tenuto a Terlizzi.

13:02 Molise, la protesta si allarga

Si allarga, in Molise, la protesta dei manifestanti cominciata domenica scorsa con un presidio sulla Ss 87 a Termoli e ad Isernia. Manifestanti anche a Campobasso mentre il gruppo di Termoli resta in piazza: le nuove adesioni da parte di studenti, disoccupati, autotrasportatori, operai e cassintegrati hanno dato nuova "linfa" alle manifestazioni.

12:59 Torino, tornata la normalità

Dopo quattro giorni di proteste e scontri, a Torino è tornata la quiete. Le attività commerciali, che hanno riaperto giovedì, proseguono regolarmente sia nel capoluogo piemontese che in provincia presso i mercati e la grande distribuzione. Regolare anche la circolazione stradale.

12:06 Matera, bloccata la 106 "Jonica"

La protesta dei Forconi è sbarcata anche in Basilicata. Alcuni autotrasportatori hanno bloccato la ss 106 "Jonica", a Scanzano Jonico, in provincia di Matera. Come reso noto dall'Anas, "il traffico è bloccato in direzione Reggio Calabria e viene deviato allo svincolo di Montalbano Jonico (Matera) sulla statale 598 'Fondo Valle d'Agri'".

11:26 "Protesta andrà avanti a oltranza"

Uno dei leader del movimento dei Forconi, Mariano Ferro, annuncia che le manifestazioni non si fermeranno questa sera, come invece era stato previsto: "Andremo avanti a oltranza. Alla mezzanotte di giovedì avrebbero dovuto sbaraccare i presidi, invece si va avanti".

10:19 A1, rallentamenti a casello Modena Nord

Alcuni manifestanti si sono riuniti per un volantinaggio tra il casello Modena nord e la rotatoria Marino occupando a singhiozzo parte della strada, rallentando l'ingresso degli automezzi in A1. Il traffico dalla tangenziale verso il casello è stato temporaneamente sospeso.

10:09 Torino, 300 studenti in Val di Susa

Trecento studenti, molti dei quali appartenenti al gruppo giovani No Tav, sono scesi in corteo lungo le strade statali nel territorio di Bussoleno: l'iniziativa è legata alle dimostrazioni dei forconi; "Nel manifestare la nostra partecipazione alle ragioni della protesta vogliamo prendere le distanze da qualsiasi partito politico che intenda strumentalizzarla", hanno spiegato gli organizzatori.

09:43 Ventimiglia, sgomberato il blocco al confine

Sgomberato l'accampamento dei Forconi che a Ventimiglia impediva l'accesso alla frontiera con la Francia. Il presidio, composto da sei tende montate giovedì all'ingresso del ponte sul fiume Roja, è stato rimosso dalla polizia. Gli agenti hanno anche allontanato un secondo gruppo di manifestanti che ha tentato di formare un blocco sulla statale 20 del Col di Tenda a Roverino.