15:37 - "Stiamo valutando come non far svolgere i funerali di Priebke qui nel nostro Comune. E' una ferita lacerante. Sicuramente non consentiremo la tumulazione, visto che è di nostra competenza". E' il sindaco di Albano Laziale, Nicola Marini, a dire no alle esequie del gerarca nazista nel suo paese. Dopo la morte dell'ex ufficiale delle SS continuano quindi le polemiche sulla località che ospiterà il suo funerale.