Priebke, Marino: no esequie a Roma

14:43 - "Qualunque forma di funerali solenni" di Erich Priebke a Roma "sarà negata". Lo ha detto il sindaco, Ignazio Marino, sottolineando che la Capitale "è una città antinazifascista che ha sofferto drammaticamente". "Proprio nei giorni in cui si ricorda il 70esimo anniversario del rastrellamento del ghetto, Roma non può diventare luogo di manifestazioni a favore di chi ha inflitto tanta sofferenza alle persone che vivono in questa città", ha aggiunto.