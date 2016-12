Priebke, legale: sdegnati con la Chiesa Comune Messinese: sepoltura da noi

19:31 - Non si placano le polemiche sulla sepoltura di Erich Priebke, l'ex ufficiale delle SS responsabile della strage delle Fosse Ardeatine morto venerdì. "Lo sdegno è profondo, anche nei confronti della Chiesa che sta dimostrando la sua viltà", ha detto il suo legale, Paolo Giachini. Ma il Vicariato di Roma ha riferito che il legale ha rifiutato le esequie in forma privata. Intanto un Comune messinese si è reso disponibile a tumulare la salma.

"Una grossa fetta del popolo italiano - ha sostenuto il legale - è sconcertata che i diritti religiosi, sanciti nella nostra Costituzione e che una mente umana non diabolica riconosce, vogliano essere negati a una persona defunta". "Nel rispetto della normativa canonica, tutti i ministri cattolici, nella diocesi di Roma, si atterranno alle disposizioni stabilite dall'Ordinario", ha proseguito.



"Il diritto canonico - ha quindi aggiunto - parla di peccatori manifesti, Priebke veniva regolarmente confessato, è stato assolto dal clero, lo accettavano in Chiesa fino a pochi mesi fa, adesso non possono tirarsi indietro. Dico solo che lo hanno voluto a Roma per giudicarlo e condannarlo e ora se ne vogliono liberare".



Ipotesi su chiesa protestante o fuori Roma - "Le esequie per Priebke potrebbero essere celebrate in una chiesa protestante che magari accetta il rito cattolico, oppure fuori Roma o a Viterbo, in luoghi che non devono sottostare all'ordinario di Roma", ha fatto sapere l'avvocato Giachini.



Il Comune natale: "Non siamo disponibili alla sepoltura" - Non c'è posto per la salma di Erich Priebke a Hennigsdord, la cittadina pochi chilometri a nord di Berlino che ha dato i natali all'ex capitano delle SS. L'amministrazione comunale ha fatto sapere all'agenzia Dpa che il regolamento cimiteriale prevede la sepoltura solo per i residenti, oppure in presenza di una tomba di famiglia.



Comune siciliano: "Disponibili alla sepoltura" - Il Comune di Fondachelli Fantina, in provincia di Messina, si è reso disponibile a tumulare la salma di Erich Priebke. Secondo quanto si apprende, in Campidoglio è arrivato un fax a firma del sindaco della cittadina, Marco Antonino Pettinato.



Il figlio: "Seppellitelo anche in Israele..." - "Dove dovrebbe essere seppellito mio padre? Per me anche in Israele, così sono contenti...": lo afferma Jorge, il figlio di Erich Priebke residente a Bariloche, il quale definisce l'intera vicenda "un'ingiustizia". "Perché - si chiede - quella gente non guarda quanto succede in Medio Oriente, Siria, Iran oppure quei poveracci a Lampedusa che muoiono nel Mediterraneo? Perché continuano invece a prendersela con uno dei tempi della guerra finita più di 60 anni fa?".



Israele: "Non merita risposta" - "Non merita alcun commento": così fonti del ministero degli Esteri israeliano hanno replicato alla richiesta-provocazione di Jorge, figlio di Erich Priebke, di seppellire il padre in Israele. Il ministero non ha poi voluto commentare le altre dichiarazioni di Jorge Priebke.



Berlino: "Decisione su tumulazione non spetta governo" - Anche il governo tedesco è intervenuto sulla questione. "Dove e in che modo sarà seppellito Priebke non è una decisione che spetta a un governo tedesco", ha detto a Berlino il portavoce del ministero degli Esteri, Martin Schaefer, aggiungendo che dall'Italia "non è arrivata alcune richiesta formale" per una tumulazione in Germania.