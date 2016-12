Priebke, ebrei: no sepoltura a Roma

17:43 - Non si placano le polemiche intorno alla questione della sepoltura di Erich Priebke, l'ex ufficiale delle SS morto venerdì. "Il funerale darebbe ai nipotini di Hitler occasione ghiotta per fare un'adunata nostalgica", ha detto il presidente della comunità ebraica di Roma, Riccardo Pacifici. "Un'eventuale tomba nella città teatro della tragedia delle Fosse Ardeatine - ha aggiunto - sarebbe come uccidere una seconda volta quelle vittime".