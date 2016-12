13:16 - "Pregherò in modo speciale per quanti, fratelli e sorelle nostri, uomini, donne e bambini, sono morti assaliti dalla sete, dalla fame e della fatica nel tragitto per raggiungere una condizione di vita migliore: in questi giorni abbiamo visto le immagini del crudele deserto". Così il Papa è intervenuto, nella festa di Ognissanti, all'Angelus, chiedendo ai fedeli un preghiera in silenzio.