Papa: "Preghiamo per la piccola Noemi", e la gente si commuove

23:36 - Grande commozione per le oltre 50mila persone radunate in piazza San Pietro dopo la richiesta del Papa di pregare per Noemi, una bimba di 16 mesi gravemente malata. "Facciamo un atto d'amore per lei, chiediamo al Signore che la aiuti e le dia la salute, in silenzio un attimo. Adesso tutti insieme preghiamo la Madonna per la sua salute". "Papa Francesco è un grande amico di Noemi", ha poi spiegato il padre della piccola.

"Adesso - ha detto papa Francesco finendo la sua catechesi, dedicata ai carismi e ai sacramenti - mi permetto di chiedervi un atto di carità. State tranquilli - ha aggiunto sorridendo - che non si farà una raccolta: prima di venire in piazza sono andato a trovare una bambina di un anno e mezzo, con una malattia gravissima, suo papà e sua mamma pregano, chiedono al Signore la salute di questa bella bambina, si chiama Noemi, sorrideva poveretta, facciamo un atto di amore, - ha aggiunto papa Bergoglio - noi non la conosciamo, ma è una bambina battezzata, è una di noi, è una bambina cristiana, facciamo un atto d'amore per lei, chiediamo al Signore che la aiuti e le dia la salute, in silenzio un attimo, e poi pregheremo l'Ave Maria". Dopo aver recitato la Ave Maria con i fedeli in piazza, il Papa ha concluso: "Grazie per questo atto di carità".



"Papa grande amico di mia figlia" - Papa Francesco "è un grande amico di Noemi". Così il papà della piccola. "E' stata un'emozione indescrivibile, un mix di sensazioni tra l'essere lì davanti ad un grande uomo del Signore, e pensare a nostra figlia che sta male", ha spiegato Andrea Sciarretta, 26 anni, di Guardiagrele (Chieti), che lotta per ottenere il metodo Stamina per la sua bimba di 16 mesi affetta da atrofia muscolare spinale.