Papa: "Non seguite i leader del mondo"

13:55 - "Non lasciatevi ingannare dai leader di questo mondo, dai santoni e da chi vuole attirare a sé le menti e i cuori, specialmente dei giovani. Non andate dietro a loro". Il Papa si è rivolto così, all'Angelus, ai fedeli, ricordando che Gesù ha messo in guardia la folla da quanti "verranno nel mio nome", invitando tutti "al discernimento". Anche oggi, ha avvertito, "ci sono falsi salvatori", che tentano di sostituirsi a Gesù.

Papa Bergoglio ha poi esortato tutti a non aver "paura di fronte a guerre, rivoluzioni, ma anche alle calamità naturali, alle epidemie. Gesù ci libera dal fatalismo e da false visioni apocalittiche", ha detto. E ancora: "Gesù ha spiegato ai discepoli che dovranno patire anche persecuzioni, ma nessun capello del vostro capo andrà perduto".



"Siamo totalmente nelle mani di Dio - ha sottolineato -. Le avversità che incontriamo per la nostra fede e la nostra adesione al Vangelo sono occasioni di testimonianza, non devono allontanarci dal Signore, ma spingerci ad abbandonarci ancora di più a Lui, alla forza del suo Spirito e della sua grazia".



"Alla fine - ha detto ancora papa Francesco - Gesù fa una promessa che è garanzia di vittoria: 'Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita'. Quanta speranza in queste parole! Sono un richiamo alla speranza e alla pazienza, al saper aspettare i frutti sicuri della salvezza, confidando nel senso profondo della vita e della storia: le prove e le difficolta' fanno parte di un disegno più grande; il Signore, padrone della storia, conduce tutto al suo compimento. Nonostante i disordini e le sciagure che turbano il mondo, il disegno di bontù e di misericordia di Dio si compirù!".



"Questo messaggio di Gesù - ha concluso - ci fa riflettere sul nostro presente e ci dà la forza di affrontarlo con coraggio e speranza, in compagnia della Madonna, che cammina sempre con noi".