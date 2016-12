Papa: "Internet? Preziosa opportunità Ma attenzione a trappole e a illusioni"

15:05 - "Anche tra le opportunità e i pericoli della Rete, occorre vagliare ogni cosa consapevoli che certamente troveremo monete false, illusioni pericolose e trappole da evitare". E' l'ammonimento del Papa nell'udienza del Pontificio Consiglio per i laici, dedicata al tema 'Annunciare Cristo nell'era digitale'. "Ma - ha aggiunto il Pontefice - scopriremo anche preziose opportunità per condurre gli uomini al volto luminoso del Signore".

"Tra le possibilità offerte dalla comunicazione digitale, la più importante riguarda l'annuncio del Vangelo", ha aggiunto papa Francesco. "Certo non è sufficiente acquisire competenze tecnologiche, pur importanti - ha avvertito -. Si tratta anzitutto di incontrare donne e uomini reali, spesso feriti o smarriti, per offrire loro vere ragioni di speranza". Secondo il Pontefice, "l'annuncio richiede relazioni umane autentiche e dirette per sfociare in un incontro personale con il Signore. Pertanto internet non basta, la tecnologia non è sufficiente".



"Questo però non vuol dire - ha proseguito - che la presenza della Chiesa nella rete sia inutile; al contrario, è indispensabile essere presenti, sempre con stile evangelico, in quello che per tanti, specie giovani, è diventato una sorta di ambiente di vita, per risvegliare le domande insopprimibili del cuore sul senso dell'esistenza, e indicare la via che porta a Colui che è la risposta, la Misericordia divina fatta carne, il Signore Gesù".