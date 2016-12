Papa: "Chiesa sempre da riformare perché i suoi membri sono peccatori"

12:46 - "La Chiesa è sempre da riformare, 'Ecclesia semper reformanda', perché i membri della Chiesa sono sempre peccatori e hanno bisogno di conversione". Papa Francesco lo ha detto nell'omelia della messa celebrata a Roma, alla chiesa di Santa Marta, come riferisce la Radio Vaticana. Il Santo Padre ha poi invitato i fedeli a preghare perché chi appartiene alla Chiesa si lasci sempre convertire da Gesù.

Il pontefice è intervenuto nella messa celebrata nel giorno della festa liturgica per la Dedicazione della Basilica Lateranense, ricordando anche che in questa giornata di festeggia la città di Roma, la Chiesa di Roma e la Chiesa universale: la Basilica Lateranense è infatti la Cattedrale di Roma e la "Madre di tutte le chiese dell'Urbe e dell'Orbe".



Francesco ha tratto dalle letture "tre icone" che ci parlano appunto della Chiesa. Dalla prima lettura, di Ezechiele, e dal Salmo 45, ha preso spunto per sottolineare il senso dell'icona del fiume di acqua che sgorga dal Tempio e che rallegra la città di Dio, immagine della grazia che sostiene e alimenta la vita della Chiesa. Della seconda lettura, tratta dalla lettera di San Paolo ai Corinzi, ha sottolineato l'icona della pietra, che è Gesu' Cristo, fondamento su cui è costruita la Chiesa.



E infine, dal Vangelo della purificazione del Tempio, l'icona della riforma della Chiesa: "Ecclesia semper reformanda", appunto, perché i suoi membri sbagliano e devono continuamente convertirsi. Il Papa ha concluso invitando i fedeli a pregare perché la Chiesa possa sempre far scorrere l'acqua della grazia, sia sempre fondata su Cristo, gli rimanga fedele e i suoi membri si lascino sempre convertire da Gesù.