09:49 - Papa Francesco si è rivolto stamattina a 150 cappellani delle carceri italiane. "Anche Dio è un carcerato - ha detto in un discorso fatto a braccio -, non rimane fuori dalla cella, è dentro con loro, anche lui è un carcerato, dei nostri egoismi, dei nostri sistemi, delle tante ingiustizie che è facile" applicare "per punire i più deboli, mentre i pesci grossi nuotano liberamente nelle acque".