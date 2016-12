Papa:anch'io m'interrogo sul dolore

17:41 - Commovente incontro tra il Papa e la comunità filippina, ancora scossa per il tifone Haiyan. "Nel momento della prova ci chiediamo perché succedono queste cose, e non si può spiegare. Non stancatevi di chiedere il perché, cosi attirerete la tenerezza del Padre", ha esortato il Pontefice. "In questi giorni - ha ricordato - anch'io sono stato molto scosso. Ho sentito che il dolore era forte ma anche la solidarietà di tutti nel momento della prova".