18:33 - Vivere, mai vivacchiare". Queste le parole del Papa agli universitari per i vespri di Avvento. Una "mente aperta" non si lascia "condizionare dall'opinione dominante" e nel "mondo globalizzato" i giovani contribuiscano a "salvare caratteristiche proprie" senza "abbassare il livello etico". I giovani, ha proseguito Francesco devono essere "non spettatori, ma protagonisti degli accadimenti contemporanei".