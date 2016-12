Nature: "Il metodo Stamina va fermato "

20:44 - Nuovo attacco da parte di "Nature" al metodo Stamina. "E' un fiasco che va fermato", si legge in un editoriale pubblicato sul sito della rivista scientifica. Non c'è nessuna evidenza, ribadisce l'articolo, che la terapia funzioni e, anzi, potrebbe essere pericolosa. Il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, "dovrebbe rendere accessibile ad un pubblico più ampio il protocollo di un metodo così controverso".

- L'editoriale ripercorre le tappe che hanno portato alla decisione prima del ministro di fermare la sperimentazione, dopo il parere negativo della commissione istituita appositamente, e poi alla sentenza del Tar che ha giudicato la commissione non imparziale. "Lorenzin si è rifiutata di rendere noto il protocollo, affermando che non è in suo potere - continua l'articolo -. Tanta segretezza in un trial clinico governativo è molto strana, ed e' naturale che molti si stiano chiedendo perché il governo insiste con una segretezza che si estende ben oltre qualunque test clinico, e perché non dovrebbe essere eliminata quando è così chiaro che questo sarebbe di pubblico interesse. L'incertezza dovuta all'ultima sentenza deve finire - conclude l'articolo - Lorenzin deve trovare il coraggio di agire".



Intanto proprio il ministro della Salute ha annunciato che riferirà sul contestato metodo nella prossima riunione del Consiglio dei ministri. E' quanto rende noto la Presidenza del Consiglio. Lorenzin - prosegue la nota - aveva chiesto di relazionare al governo secondo un calendario già fissato.