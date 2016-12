16:21 - Ha dato sonniferi al suo ex per rapinarlo, ma ha rischiato di ucciderlo. Protagonista una romena di 44 anni, ora accusata di tentato omicidio, sequestro di persona, furto e di uso fraudolento di carte di credito. La vittima è un uomo di 48 anni, di Roma, costretto al ricovero a causa della sostanza narcotizzante data dalla sua ex compagna.