21:42 - La salma di una donna di 65 anni, Adelina Tollo, morta all'ospedale di Cassino (Frosinone), è stata sequestrata per essere sottoposta ad autopsia. Lo ha disposto il pm della procura di Cassino, Alfredo Mattei, dopo una denuncia presentata dai familiari. La donna, residente in provincia di Caserta, è deceduta all'ospedale "Santa Scolastica" dopo un intervento chirurgico alla colecisti.

Adelina Tollo, residente a Mignano Montelungo, era stata ricoverata all'inizio della settimana nel presidio ospedaliero di Cassino e giovedì era stata operata nel reparto di Chirurgia del "Santa Scolastica". Dopo l'intervento si era sentita male e ciò aveva reso necessario un ritorno in sala operatoria. Domenica mattina le condizioni della donna sono peggiorate ed è morta. Un decesso sul quale ora i figli vogliono vederci chiaro e con una denuncia hanno fatto scattare un'indagine della procura di Cassino.



Sarà l'esame del medico legale (che verrà nominato martedì mattina) a stabilire le cause del decesso. Sulla morta di Adelina Tollo indagano i carabinieri della compagnia di Cassino, che sono già andati al "Santa Scolastica", dove hanno sequestrato la corposa cartella clinica.



Sul caso è intervenuta anche la Regione Lazio, che ha chiesto una relazione al Direttore Generale. "Appresa la notizia della donna deceduta all'ospedale "Santa Scolastica" di Cassino dopo un intervento chirurgico alla colecisti - si legge in una nota della Regione - gli uffici della Direzione Generale Sanità hanno immediatamente chiesto una relazione al Direttore Generale per avere maggiori informazioni su quando accaduto".