Meteo: pioggia e freddo fino a martedì Da metà settimana torna il bel tempo

12:34 - Tra lunedì e martedì una nuova perturbazione atlantica, la numero 3 di novembre, porterà nuove piogge su quasi tutte le nostre regioni, anche di forte intensità all’estremo Nordest, sul versante tirrenico e al Sud. Le temperature subiranno un calo che però sarà solo temporaneo, perché già a metà settimana il fresco lascerà di nuovo il posto a un clima insolitamente mite. E anche il tempo tornerà stabile e soleggiato.

Lunedì molte nuvole su gran parte del Paese - Lunedì resistono zone soleggiate sulle regioni del medio e basso versante adriatico, dall’Abruzzo fino alla Puglia, e all’estremo Sud, in Basilicata e Sicilia.



Molte nuvole invece nel resto d’Italia con qualche pioggia al mattino in Liguria, alta Toscana, Friuli Venezia Giulia, Alpi occidentali e Campania. Nel pomeriggio le piogge si estendono a Lombardia orientale, Liguria di levante, Nordest, Emilia, Toscana e Sardegna settentrionale, qualche pioggia isolata su Lazio e Campania; rischio di temporali lungo il Tirreno. Nevicate sulle Alpi oltre 1500-1800 metri. Dalla serata migliora al Nordovest, rovesci e temporali anche forti invece su Venezie, regioni centrali tirreniche e Sardegna.



Temperature in diminuzione al Nord, su parte del Centro e in Sardegna, invariate altrove con punte di 24-25 gradi al Sud. Ventoso in Liguria, sul Centrosud e sulle Isole per venti di libeccio, più forti su Mar Ligure e Sardegna.



Martedì nuvole dovunque, migliora al Centronord - Nella giornata di martedì avremo nubi un po’ dovunque. Migliora al Centronord in termini di precipitazioni: ultime piogge in mattinata su Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna. Piogge e rovesci possibili invece in tutto il Sud, soprattutto su Campania, Puglia meridionale, Calabria e Sicilia. Qualche precipitazione sulle Alpi con neve a quote medio-alte. Sarà una giornata ventosa al Sud e sulle Isole per venti intensi di Maestrale sulla Sardegna e meridionali su Ionio e Salento. Temperature massime in calo al Centrosud e sulle Isole.



Da mercoledì torna l'alta pressione - Da mercoledì registreremo una rimonta dell’alta pressione con temperature che ritorneranno su valori al di sopra delle medie stagionali: nelle minime in forma più diffusa, nelle massime soprattutto al Sud e sul medio Adriatico. La giornata migliore sarà quella di giovedì, quando avremo sole su quasi tutto il Paese, con nubi basse soltanto su Liguria, coste toscane e Venezie. Da venerdì rischio di nubi basse e qualche nebbia al Centronord: fenomeni, questi, che contribuiranno a mantenere le temperature massime entro valori piuttosto contenuti. Sabato, poi, possibile indebolimento dell’alta pressione al Nord a causa del passaggio di una debole perturbazione che porterà qualche pioggia su Alpi centro-orientali, Levante ligure e alta Toscana.