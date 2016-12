Meteo, in arrivo violenti nubifragi

15:15 - E' in arrivo sull'Italia una forte perturbazione atlantica, la nr.1 di ottobre, che in queste ore sta colpendo la parte occidentale della Francia, dove è stata diramata l'allerta arancione (che comporta la massima vigilanza per fenomeni potenzialmente pericolosi) in alcuni dipartimenti. Nel weekend verranno colpite praticamente tutte le regioni del nostro Paese e in alcune zone si potrebbero verificare nubifragi e forti temporali.

L'energia in gioco sarà molto elevata: la perturbazione a causa del contatto con le acque del Mediterraneo, più calde della norma anche fino a 3°C, si intensificherà, caricandosi di ulteriore umidità. Questa perturbazione inoltre, come spesso accade in autunno, sarà accompagnata da venti intensi di Scirocco, che contribuiranno a non faranno scendere le temperature al Centrosud. Al Nord, invece, rimarrà intrappolata l'aria più fresca arrivata da est nelle scorse ore.



VENERDI ' MOLTE NUBI AL CENTRONORD. PIU’ SOLEGGIATO AL SUD E CALDO ANOMALO IN SARDEGNA. LE PRIME PIOGGE INTENSE IN ARRIVO DOPO LE ORE 20 SU NORDOVEST, TOSCANA, LAZIO E SARDEGNA

Oggi nuvole su tutta Italia, ma in generale con poche piogge: al mattino qualche debole pioggia su Valle d'Aosta, Marche, Abruzzo e Sardegna; al pomeriggio qualche piovasco sui rilievi piemontesi e in Sardegna. In serata però deciso peggioramento, con piogge sparse, da deboli a moderate, su Nordovest, Toscana, Lazio e Sardegna. Ventoso sui mari di ponente per venti di Scirocco.



Temperature massime senza grandi variazioni: fresco soprattutto al Nord e regioni centrali adriatiche, dove non si supereranno i 20°C. La regione più calda sarà la Sardegna, dove avremo temperature massime anomale a causa dello Scirocco: previsti anche 28°C a Cagliari.



SABATO A RISCHIO NUBIFRAGI. PIOGGE IN ESTENSIONE AL SUD NEL POMERIGGIO

Sabato molte nuvole ovunque: già dal mattino piogge sparse al Centronord, Campania e Sardegna, anche forti su Toscana e Lazio; dal pomeriggio tregua al Nordovest, mentre le piogge si estenderanno a gran parte del Sud. Temperature in calo di qualche grado al Nord e Medio Tirreno. Venti moderati al Centronord. Le regioni a rischio nubifragi, quindi con accumuli di pioggia di 30 mm in un’ora, saranno: Toscana, Liguria di Levante, Lazio, Umbria. In serata anche la Campania.



DOMENICA PARZIALE TREGUA AL CENTRO. PIOGGE ANCHE INTENSE AL NORD E AL SUD. IN SICILIA RISCHIO DI FORTI TEMPORALI

La situazione meteo tornerà abbastanza tranquilla, ma comunque variabile, in Sardegna e al Centro, dove potrà tornare a farsi vedere il sole. Le piogge colpiranno invece ancora il Nord: al mattino saranno sparse, poi tra pomeriggio e sera torneranno ad intensificarsi, in particolare sull’Emilia Romagna. Il maltempo colpirà anche il Sud, e in modo intenso la Puglia e la Calabria. Attenzione alla Sicilia, dove saranno possibili forti temporali, in particolare sui settori meridionali e occidentali dell’Isola.



TENDENZA INIZIO SETTIMANA: GIORNATE VARIABILI E INSTABILI

La perturbazione nr. 1 di ottobre si allontanerà gradualmente verso est ma lascerà in eredità sul nostro Paese un vortice ciclonico che condizionerà il tempo anche nei primi giorni della prossima settimana. Ci aspettano quindi giornate estremamente variabili e instabili, almeno fino a mercoledì, soprattutto al Centrosud.