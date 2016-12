16:03 - Allerta meteo anche a Roma dal pomeriggio di oggi, 25 dicembre, e per le successive 24-36 ore. In arrivo rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento con possibili mareggiate sulle coste esposte. Per chiarimenti, informazioni e richieste di intervento è possibile contattare la Sala Operativa h/24 dell'Ufficio Protezione Civile al numero 0667109200 o al numero verde 800854854.