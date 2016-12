Mafia, niente servizi sociali a Cuffaro I giudici: "Scarsa collaborazione"

13:33 - Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto la richiesta di affidamento ai servizi sociali presentata dall'ex governatore della Sicilia, Salvatore Cuffaro, che sta scontando una condanna a 7 anni per favoreggiamento alla mafia. Il pg della Corte d'Appello si era dichiarato favorevole all'istanza, ma i giudici avrebbero deciso altrimenti per via della mancata collaborazione alle indagini dell'ex politico.

L'ex presidente della Regione Sicilia si trova ora nel carcere romano di Rebibbia. I magistrati ritengono che Cuffaro, avendo avuto contatti stretti con esponenti dell'associazione mafiosa nel suo ruolo di politico, avrebbe ancora spazi di "svelamento della verità". Ma da parte sua ci sarebbe, secondo loro, scarsa disponibilità a collaborare con la giustizia.