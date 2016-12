11:00 - Dopo una banale spinta sulla pista da ballo ha accoltellato un ragazzo all'addome forandogli il polmone. E' accaduto alla discoteca Qube di Roma. La vittima è un 19enne: il ragazzo è stato sottoposto a un intervento chirurgico, ma non è in pericolo di vita. Arrestato l'aggressore, un 17enne: per lui l'accusa è quella di tentato omicidio.