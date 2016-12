Legale Lusi: "Giusto soldi a Stato"

23:23 - La decisione della Corte dei Conti di condannare l'ex tesoriere della Margherita, Luigi Lusi, a risarcire con oltre 22 milioni di euro il ministero dell'Economia è "in linea con quanto da mesi il nostro assistito afferma: quei soldi devono essere restituiti allo Stato e non alla Margherita". A dirlo è l'avvocato di Lusi, Renato Archidiacono, che però annuncia il ricorso in Appello perché "sei milioni erano già stati versati come tasse".