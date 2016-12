21:18 - "I 155 superstiti del naufragio a Lampedusa verranno accolti qui, in questa città, grazie anche alla collaborazione del ministero dell'Interno". Lo ha detto il sindaco di Roma, Ignazio Marino, durante la veglia in Campidoglio per le vittime della strage. "Questo - ha aggiunto Marino - è il primo segnale della ribellione contro la rassegnazione e l'indifferenza".