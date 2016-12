Ladri nell'attico di Gianni Alemanno Roma, spariti soltanto alcuni gioielli

15:44 - Ladri in azione nella casa dell'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno. I malviventi sarebbero entrati nella sua abitazione, nel quartire Balduina della Capitale, mentre non c'era nessuno. Alemanno ha appreso la notizia mentre era all'Anci per l'ufficio di presidenza e si è subito precipitato a casa. Ancora non si conosce con esattezza il valore del bottino, ma si è appreso che dall'appartamento sono stati trafugati alcuni gioielli.

Il colpo di oggi è l'ultimo di una serie di furti avvenuti in casa di politici. Il 9 ottobre alcuni malviventi sono entrati nell'appartamento dell'ex moglie di Dario Franceschini. Il locale è stato trovato a soqquadro, ma sulla cassaforte non sono stati trovati segni di effrazione.