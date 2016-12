Incidente tra due treni a Roma: 13 passeggeri feriti lievemente

12:13 - Incidente tra due treni a Roma, sulla linea regionale Roma-Giardinetti. Momenti di panico e 13 passeggeri lievemente feriti, ma nessuna conseguenza grave. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 e gli operatori hanno prestato prontamente soccorso a chi ne aveva bisogno.

Due passeggeri del treno son stati trasportati al vicino ospedale Casilino, rispettivamente in codice giallo e verde. Per non intasare la struttura, gli altri codici verdi sono stati distribuiti in altri nosocomi come il Vannini, Tor Vergata, Pertini e San Giovanni. Intanto la tratta Centocelle-Giardinetti è interrotta.



L'Atac apre un'inchiesta interna - L'Atac, l'azienda dei trasporti capitolina, ha aperto un'indagine amministrativa interna per accertare le cause dell'incidente, all'altezza di via Giglioli, al quartiere Casilino. L'azienda che gestisce la linea ferroviaria vuole anche chiarire eventuali responsabilità dell'incidente.



Traffico in tilt su via Casilina - Chiusa al traffico in entrambe le direzioni via Enrico Giglioli, dove è accaduto l'incidente, per evitare l'attraversamento di via Casilina. Lunghe code anche sul Grande Raccordo Anulare.