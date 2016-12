Il Tar sospende il "no" a Stamina Accolto il ricorso di Davide Vannoni

19:46 - Il Tar del Lazio ha sospeso il decreto di nomina della commissione del ministero della Salute che ha bocciato il metodo Stamina. Sospeso, di conseguenza, anche il parere contrario alla sperimentazione. I giudici hanno così accolto il ricorso del presidente di Stamina, Davide Vannoni, contro il comitato scientifico. Ora il ministero nominerà una nuova commissione di esperti per un'ulteriore valutazione del protocollo.

Nella loro ordinanza, i giudici amministrativi (che hanno fissato l'11 giugno l'udienza di merito) hanno anche fatto una sorta di invito al dicastero della Salute ad effettuare un'istruttoria approfondita sul tema del metodo. Stamina Foundation contestava davanti al Tar la composizione della commissione scientifica che ha bocciato la sperimentazione, sostenendo, che gli esperti non fossero stati imparziali, e alcuni membri si erano espressi contro il metodo prima ancora di essere nominati.



Tar: "In commissione anche esperti pro-Stamina" - In commissione, chiede poi il Tar, "partecipino esperti, eventualmente anche stranieri, che sulla questione non hanno già preso posizione o, se ciò non è possibile essendosi tutti gli esperti già esposti, che siano chiamati in seno al comitato, in pari misura, anche coloro che si sono espressi in favore del metodo".



Lorenzin: "Subito nuovo comitato per dissipare dubbi" - "Ho voluto attivare immediatamente le procedure per il nuovo comitato scientifico perché ritengo che in questa vicenda non si possano lasciare i malati e le famiglie nel dubbio". Così il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, dopo la sentenza del Tar del Lazio. "La tempestiva ripresa dei lavori del comitato scientifico permetterà - ha sottolineato - di compiere gli approfondimenti istruttori indicati dal Tar".



Il papà di Noemi: "Per mia figlia è un'ottima notizia" - "Per noi è un'ottima notizia sia come papà di Noemi sia come associazione". Così Andrea, il padre della bimba di 18 mesi di Guardiagrele (Chieti) affetta da atrofia muscolare spinale (Sma), commenta la decisione del Tar del Lazio sulla sospensione del decreto di nomina della Commissione del ministero della Salute che ha bocciato il metodo Stamina. "Stiamo valutando la richiesta di danni per i no al metodo per Noemi", ha quindi aggiunto l'uomo.