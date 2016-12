Il Papa ai politici: riformare finanza

18:21 - Si intitola Evangelii gaudium, la gioia del Vangelo, ed è il primo testo pubblicato da Papa Francesco dopo la sua elezione al soglio pontificio. Nell'esortazione apostolica, che pare essere una sorta di manifesto programmatico del pontificato di Bergoglio, il Papa si rivolge ai politici chiedendo "una riforma finanziaria che non ignori l'etica" e "un vigoroso cambio di atteggiamento" perché "il denaro deve servire e non governare".

La richiesta di una riforma finanziaria che produca "solidarietà" disinteressata è contenuta nella parte della Evangelii gaudium in cui il papa delinea alcune "sfide del mondo attuale". In questa sezione dell'ampio documento, papa Bergoglio dice "no a un'economia della esclusione", "no alla nuova idolatria del denaro", "no a un denaro che governa invece di servire", "no all'inequità che genera violenza".



"Senso del peccato si è indebolito" - Il Pontefice, poi, denuncia "l'indebolimento del senso del peccato personale e sociale e un progressivo aumento del relativismo", augurandosi la necessità di una "inculturazione della fede", una vera "sfida": "Non è bene ignorare - osserva il Papa - la decisiva importanza che riveste una cultura segnata dalla fede, perché questa cultura evangelizzata, al di la' dei suoi limiti, ha molte più risorse di una semplice somma di credenti posti dinanzi agli attacchi del secolarismo attuale. Una cultura popolare evangelizzata - aggiunge - contiene valori di fede e di solidarietà che possono provocare lo sviluppo di una società più giusta e credente, e possiede una sapienza peculiare che bisogna saper riconoscere con uno sguardo colmo di gratitudine".



"Difesa nascituri non è ideologia" - I nascituri, afferma poi il Papa parlando della famiglia, "sono i più indifesi e innocenti di tutti, ai quali oggi si vuole negare la dignità umana al fine di poterne fare quello che si vuole, togliendo loro la vita e promuovendo legislazioni in modo che nessuno possa impedirlo".



"Frequentemente, per ridicolizzare allegramente la difesa che la Chiesa fa delle vite dei nascituri, - rimarca papa Bergoglio - si fa in modo di presentare la sua posizione come qualcosa di ideologico, oscurantista e conservatore. Eppure questa difesa della vita nascente è intimamente legata alla difesa di qualsiasi diritto umano. Suppone la convinzione che un essere umano è sempre sacro e inviolabile, in qualunque situazione e in ogni fase del suo sviluppo. E' un fine in sé stesso - sottolinea il Pontefice - e mai un mezzo per risolvere altre difficoltà. Se cade questa convinzione, non rimangono solide e permanenti fondamenta per la difesa dei diritti umani, che sarebbero sempre soggetti alle convenienze contingenti dei potenti di turno. La sola ragione e' sufficiente per riconoscere il valore inviolabile di ogni vita umana, ma se la guardiamo anche a partire dalla fede, 'ogni violazione della dignità personale dell'essere umano grida vendetta al cospetto di Dio e si configura come offesa al Creatore dell'uomo'".



"Integrare e includere, attenzione a nuove povertà" - Attenzione alle nuove forme di fragilità e povertà e tra queste ai migranti, è chiesta dal Papa. I migranti soprattutto sono una "sfida" per la sua Chiesa. "E' indispensabile - raccomanda papa Bergoglio - prestare attenzione per essere vicini a nuove forme di povertà e di fragilità in cui siamo chiamati a riconoscere Cristo sofferente, anche se questo apparentemente non ci porta vantaggi tangibili e immediati: i senza tetto, i tossicodipendenti, i rifugiati, i popoli indigeni, gli anziani sempre più soli e abbandonati, altri. I migranti - rimarca - mi pongono una particolare sfida perché sono Pastore di una Chiesa senza frontiere che si sente madre di tutti. Perciò esorto i Paesi ad una generosa apertura, che invece di temere la distruzione dell'identità locale sia capace di creare nuove sintesi culturali. Come sono belle le città che superano la sfiducia malsana e integrano i differenti, e che fanno di tale integrazione un nuovo fattore di sviluppo! Come sono belle le città che, anche nel loro disegno architettonico, sono piene di spazi che collegano, mettono in relazione, favoriscono il riconoscimento dell'altro!". In questa sezione del documento il Pontefice affronta anche i temi della tratta delle persone, dei diritti delle donne.