Gli fanno la Tac, muore in ospedale

16:25 - Un commerciante di 46 anni, Massimo Paggiossi, è morto all'ospedale di Latina mentre veniva sottoposto a una Tac. I familiari hanno presentato un esposto alla Procura, che ha aperto un'inchiesta. L'uomo era stato portato in ospedale il 26 dicembre per un forte dolore addominale. Dopo 16 ore in Pronto soccorso i medici hanno deciso di effettuare l'esame: non è escluso che la morte sia dovuta al liquido di contrasto utilizzato proprio per la Tac.