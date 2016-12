Gay 21enne suicida,Roma si mobilita

19:12 - Dopo il suicidio del giovane di 21 anni, il mondo gay si mobilita e scende in piazza a Roma per sollecitare il parlamento ad approvare una legge contro l'omofobia. Lo farà mercoledì 30 ottobre nella Gay Street di Roma, in via di San Giovanni in Laterano. "Le parole del ragazzo che si è tolto la vita perché gay - afferma il portavoce del Gay Center - non possono restare inascoltate. Gli omofobi facciano i conti con la propria coscienza".