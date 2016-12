01:11 - Un motociclista di ventiquattro anni è in gravi condizioni dopo un incidente avvenuto a Fumone, nel Frusinate. Il sinistro si è verificato lungo la strada vicinale per Canterno. Secondo i primi accertamenti, il centauro avrebbe perso il controllo della moto finendo fuori strada. Non sono stati coinvolti altri mezzi. Il giovane, soccorso dal personale del 118, è stato trasferito in codice rosso all'ospedale "Goretti" di Latina.