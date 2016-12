Frosinone, straripa fiume Amaseno

08:13 - Paura nel Frusinate, dove il fiume Amaseno, in piena, è già straripato in alcuni punti, per fortuna senza causare danni. La pioggia della notte scorsa ha gonfiato il corso d'acqua che in diverse zone ha raggiunto il massimo livello. Una squadra dei vigili del fuoco sta monitorando il tratto più a rischio esondazione e al momento,come si apprende dai pompieri del comando provinciale di Frosinone, la situazione è sotto controllo.