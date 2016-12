10:11 - Tre tonnellate e mezzo di alimenti scaduti o avariati sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Frosinone presso un ingrosso "cash and carry" nelle vicinanze della città. La titolare dell'attività, una 35enne della provincia di Viterbo, è stata denunciata. Nel corso dell'operazione sono stati trovati pasta, pesce e salumi scaduti, male conservati e, in qualche caso, in evidente stato di alterazione.