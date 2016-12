Frosinone, 17enne cade e muoreIl corpo in un edificio abbandonato

21:54 - Un ragazzo 17enne di Isola Liri, nel Frusinate, è stato trovato morto all'interno di un centro commerciale abbandonato a Sora. Il giovane, di cui la famiglia aveva denunciato martedì la scomparsa, è precipitato dall'edificio. Sulla vicenda indagano i carabinieri del comando provinciale di Frosinone che, al momento, non escludono alcuna ipotesi.

Da quanto si è appreso, il giovane non aveva nessun problema. L'unica cosa certa al momento, come riferiscono gli investigatori, è che lo studente, che tra pochi giorni avrebbe compiuto diciotto anni, è caduto dallo stabile di via Gabriele Ferri. I militari stanno indagando per capire se si sia trattato di un suicidio o di un tragico incidente.