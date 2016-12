Forconi, il prefetto di Roma blocca i Tir: stop a chi non trasporta merci

16:53 - A due giorni dalla manifestazione dei Forconi, in programma per il 18 dicembre, il prefetto di Roma, Giuseppe Pecoraro, ha disposto il blocco parziale dei mezzi pesanti. Da lunedì e fino a venerdì 20 dicembre sono vietati l'assembramento di Tir in prossimità dei caselli autostradali in entrata nella Capitale e la circolazione dei camion che non trasportano merci destinate alla distribuzione.

E mentre in Veneto continua la protesta, con rallentamenti ai caselli autostradali e code lungo alcune strade locali, in vista della manifestazione di Roma il movimento si divide. Da una parte uno dei leader, Amedeo Chiavegato, ribadisce il rischio "di infiltrazioni da parte di frange violente". Dall'altra, Danilo Calvani, altro nome alla guida del movimento, assicura: "Non faremo cortei, ma una protesta 'statica', Casapound e Forza Nuova non saranno con noi".