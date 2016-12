Forconi, Casapound in corteo

16:41 - "Italia nazione rivoluzione". Questo lo slogan scandito dagli oltre 200 militanti di Casapound partiti in corteo a Roma dalla sede del movimento di estrema destra in via Napoleone III, per raggiungere il sit-in dei Forconi a Piazza del Popolo. I manifestanti espongono solo bandiere tricolori. In testa al corteo il vicepresidente del Movimento, Simone Di Stefano, arrestato qualche giorno fa per aver rubato la bandiera dell'Unione Europea.