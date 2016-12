Forconi, Calvani critica "ribelli"

20:47 - "Credo che Ferro e i suoi pensino già a un partito, che probabilmente sarà l'associazione 'Liberi imprenditori federalisti europei'. Noi invece non abbiamo un programma politico, siamo con la gente". Lo afferma Danilo Calvani, uno dei leader dei Forconi, dopo la divisione interna. "Non ci siamo espressi contro i partiti ma contro l'attuale classe dirigente, che non è adeguata. Nessuna trattativa e mercoledì in piazza", ha concluso.