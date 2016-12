A migliaia sono arrivati, da moltissime città d'Italia, per la protesta del movimento dei Forconi, nel segno dello slogan "Tutti a casa". I manifestanti si sono ritrovati nella Capitale: sono arrivati i siciliani e i veneti, cioè i cosiddetti "moderati", ma anche gli "oltranzisti". Hanno partecipato anche i militanti di Casapound: in testa alcuni militanti con uno striscione con la scritta "Alcuni italiani non si arrendono".

18:05 Calvani: "Alfano, Letta, Napolitano i veri infiltrati"

"I veri infiltrati sono Letta, Alfano, Napolitano", ha detto Danilo Calvani dal palco di Piazza del Popolo. I manifestanti hanno fischiato a lungo quando Calvani ha scandito i nomi dei politici. "Gli italiani non vogliono rinunciare alla loro sovranità, vogliono rinunciare a un presidente come lei", ha poi detto Calvani, rivolgendosi al presidente della Repubblica.

16:52 Forconi, Calvani: protesta avanti ad oltranza

"Andremo avanti ad oltranza con i presidi che già ci sono e si moltiplicheranno in tutta Italia fin quando questa classe politica non se ne andrà". Lo ha detto il leader dell'ala dissidente del coordinamento 9 dicembre che oggi è in piazza del Popolo a Roma, Danilo Calvani. "Chiediamo nuove elezioni", ha proseguito

16:31 Corteo Casapound con i Forconi a Piazza del Popolo

E' stato accolto tra qualche applauso il corteo dei militanti di Casapound, che è confluito nel sit-in dei forconi a Piazza del Popolo. Tra gli slogan, 'Tutti a casa' e altri cori inneggianti la nazione e il Tricolore. Durante il sit-in sono stati accesi fumogeni verdi bianchi e rossi e uno striscione da alcuni giovani con la scritta: "Studenti, braccianti, operai... il sole non sorge a Bruxelles".

15:42 Bagnasco: politica ascolti protesta dei Forconi

"Soprattutto le istituzioni politiche devono ascoltare il grido di dolore della piazza, un disagio che è reale nella nostra società. Dall'altra parte ci deve essere uno spirito costruttivo per non protestare solo in modo civile ma fare anche delle proposte". Lo ha detto il card. Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova e presidente della Cei.

14:19 Un migliaio di persone in Piazza del Popolo

In Piazza del Popolo, dove alle 15 prenderà il via la manifestazione dei Forconi sostenuta dall'area dura di Danilo Calvani, ci sono circa un migliaio di manifestanti che intonano slogan contro il governo e la "casta", sventolando numerosi tricolori. Nella centralissima piazza della Capitale sono arrivate delegazioni da ogni parte d'Italia, dalla Calabria alla Toscana.

13:20 Ferro non va alla protesta di Roma

Mariano Ferro, ha ribadito che non parteciperà alla manifestazione di oggi a Roma, a cui il suo movimento non ha aderito. Ferro si trova in questo momento a Modica, in provincia di Ragusa, per un presidio legato ai temi della protesta della sua organizzazione.

09:22 Presidio sulla statale Lecce-Maglie, rallentamenti

Un centinaio di manifestanti occupano da circa due ore una delle due corsie di marcia della statale Lecce-Maglie, all'altezza del centro commerciale Leclerc. Disagi e rallentamenti al traffico.

05:49 Stazione Pisa, occupato binario

Tensione alla stazione ferroviaria di Pisa dove qualche decina di militanti dell'ala dura del movimento dei Forconi, diretti a Roma, ha bloccato il treno sul quale viaggiava rifiutandosi di pagare il biglietto. Per protesta una ventina di loro è scesa dal convoglio e ha occupato il binario 4.