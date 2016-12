Forconi:2 giorni di protesta a Roma

15:32 - Una parte del movimento dei Forconi, che si è dissociato da Danilo Calvani, sta organizzando una manifestazione di due giorni a Roma. L'iniziativa potrebbe essere messa in programma già in settimana, ma le date esatte non sono ancora state decise. Al Comitato 9 dicembre dicono che non sarà un corteo, ma una "passeggiata, un serpentone pacifico e silenzioso" per le vie della città. Allo studio anche altre strategie non convenzionali di protesta.