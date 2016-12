21 dicembre 2013 Duplice omicidio a Latina, preso killer Roberto Zanier fermato dopo la fuga: ha sparato alla madre e a una donna romena. L'ex guardia giurata ha tentato di uccidere ancora, ma la pistola si è poi inceppata Tweet google 0 Invia ad un amico

20:04 - E' stato rintracciato e fermato dalla polizia Roberto Zanier, il 35enne che ha ucciso la madre e una donna di origine romena. Poco prima della cattura, era stata trovata a Borgo Montello, alla periferia di Latina, la Renault Kalos con cui l'ex guardia giurata era fuggita dopo i due omicidi. Feriti anche il figlio della donna romena e il marito. L'uomo ha tentato di uccidere anche altre persone, ma la pistola gli si è inceppata.

Fermato a pochi metri dall'auto - Il 35enne non aveva in mano la pistola che ha usato per uccidere le due donne e alla vista dei poliziotti non ha opposto resistenza. Gli agenti stanno cercando l'arma dei delitti. La madre dell'omicida si chiamava Norina Londero e aveva 68 anni. La donna romena, Elena Tudos ne aveva 44. Il figlio di quest'ultima, ferito gravemente, ha 21 anni.



Ha tentato di uccidere ancora - Roberto Zenier, dopo aver ucciso nel sonno la madre e la romena, ha tentato in ogni modo di uccidere un'altra romena, ma la pistola si è probabilmente inceppata. La donna, che viveva in affitto nei garage della villetta dove vivono il padre dell'omicida e lo zio, è riuscita a scappare. E' stata lei ad avvertire gli investigatori di quanto stava accadendo, mentre lo zio dell'omicida e il marito della donna morta tentavano di fermarlo, senza riuscirci.



Movente economico - All'origine del raptus di follia che ha portato Roberto Zanier ad uccidere, ci sarebbe una lite avuta con la famiglia di immigrati alla quale l'omicida aveva affittato un pollaio. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe ucciso prima la madre nel sonno.



L'assassino era disoccupato da mesi - Roberto Zanier era disoccupato da alcuni mesi, da quando la catena di supermercati dove lavorava era finita in un grande caso di bancarotta fraudolenta. Proprio nei confronti dell'azienda vantava un credito di numerosi stipendi. Penultimo di quattro fratelli e una sorella, Roberto aveva un passato di lavoretti saltuari, tra cui proprio quello di guardia giurata e di rappresentante di vini, insieme con il padre. Ha fatto parte anche delle giovanili del Latina basket, così come due dei suoi fratelli che poi passarono anche nel professionismo. La famiglia Zanier è molto conosciuta in città, così come Roberto descritto da tutti come "un bravo ragazzo".



Lettera ad un amico: "Spiegherò tutto" - I motivi che hanno spinto Roberto Zanier ad uccidere la madre e poi una donna romena a Latina potrebbero essere scritti nero su bianco in una lettera che lui stesso avrebbe inviato ad un amico prima di compiere il gesto. A rivelarlo è lo stesso amico del 35enne. "Riceverai una lettera in cui spiegherò tutto", avrebbe detto il killer, senza dare ulteriori spiegazioni.