Droga, maxiblitz della polizia a Roma Blindato il quartiere di San Basilio

12:36 - A Roma è stata effettuata una maxi operazione antidroga della polizia. La Squadra Mobile, il Servizio centrale operativo e il commissariato di zona hanno letteralmente blindato il quartiere di San Basilio nella Capitale, effettuando quaranta arresti.

Il blitz è scattato all'alba, quando gli agenti sono arrivati alla conclusione di un'indagine durata un anno che aveva preso di mira due organizzazioni criminali dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti a San Basilio. Le ordinanze di custodia cautelare sono state eseguite nei confronti di appartenenti alle famiglie storiche del quartiere capitolino.



Dieci arresti a Venezia, sgominato traffico di coca - In azione a Venezia i carabinieri, che hanno eseguito una decina di provvedimenti di custodia cautelare per un presunto traffico di ingenti quantitativi di cocaina. Nel mirino sono finiti anche ex esponenti della cosiddetta mala del Brenta e interessano in particolare l'area del Veneto orientale. Secondo quanto emerso dalle indagini, l'organizzazione criminale avrebbe gestito un traffico dalla Lombardia di cocaina per diversi chilogrammi alla settimana.



Nelle indagini risulta coinvolto anche un carabiniere. L'ipotesi nei suoi riguardi è di corruzione. Secondo quanto emerso dagli accertamenti compiuti dai militari dell'Arma, il collega non avrebbe avuto alcun ruolo nel traffico di stupefacenti ma avrebbe fornito informazioni ad alcuni componenti dell'organizzazione criminale che gestiva lo spaccio di cocaina nell'area del Veneto orientale.