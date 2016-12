12:47 - Un disabile sulla sedia a rotelle è stato travolto e ucciso da un'auto a pochi passi dal centro di Latina. L'uomo alla guida della vettura, una Fiat, si è fermato a prestare soccorso. Alla polizia stradale, intervenuta sul posto per i rilievi, ha spiegato di non aver visto il disabile che probabilmente stava attraversando la strada. La vittima viveva in stato di abbandono da molti anni.