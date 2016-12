Dia, nel 2013 sequestri per 1,3 mld

12:42 - Nel corso del 2013 la Direzione investigativa antimafia ha sequestrato beni per un totale di 1,3 miliardi di euro e ne ha confiscati per 2,7 miliardi. I dati sull'attività annuale della Dia sono stati presentati nel corso di un incontro alla Camera. La quota più cospicua di sequestri e confische è stata operata grazie alle norme del nuovo codice antimafia, per importi rispettivamente di 1 miliardo e 93 milioni e di 2,7 miliardi.