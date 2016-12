Corteo Roma: tutto sotto controllo

16:35 - Tutto tranquillo finora alla manifestazione degli antagonisti di Roma, con la testa del corteo che ha raggiunto Santa Maria Maggiore, mentre la coda è ancora a San Giovanni, dove continua ad arrivare gente. Non ci sono stati scontri né disordini e lungo il percorso ci sono anche alcuni negozi aperti. I partecipanti avanzano tra canti, cori, balli. Alcuni petardi sono stati fatti esplodere in via Poliziano, una traversa di via Merulana.