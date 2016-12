Corteo, Roma invasa dai manifestanti Bombe carta contro la polizia

Al corteo degli antagonisti di Roma, dopo un avvio relativamente tranquillo, la tensione è salita quando i dimostranti sono arrivati nei pressi dell'organizzazione di destra Casa Pound, dove sono scattati i lanci di bottiglie contro i blindati delle forze dell'ordine. Secondo gli organizzatori, sono scese in piazza almeno 70mila persone. Alla protesta partecipano studenti, lavoratori, No Tav, e anche tanti immigrati. Duri scontri con la polizia

22:35 In centinaia si trattengono a Porta Pia

Sono diverse centinaia le persone che si sono trattenute a Porta Pia dopo aver preso parte al corteo. Molte vi trascorreranno anche la notte, nelle numerose tende che sono state montate. La serata scorre fra birra, musica, piccoli spettacoli teatrali. Nel frattempo alcuni degli stessi manifestanti hanno risistemato ai bordi della strada, in corso d'Italia, i cassonetti che erano stati impiegati per formare una rudimentale barricata. Le forze dell'ordine mantengono un presidio.

21:51 I feriti tra le forze dell'ordine sono 10

Cinque carabinieri sono rimasti feriti durante gli scontri davanti al ministero dell'economia. Un ispettore di polizia invece è stato colpito da infarto durante i momenti di tensione che hanno preceduto gli scontri e le cariche. Altri due poliziotti sono rimasti contusi assieme a tre agenti della guardia di finanza.

21:04 Tre gli ordigni disinnescati da artificieri

Sono tre gli ordigni disinnescati dagli artificieri e contenenti proiettili calibro 12. Le altre bombe carta, oltre a quella in piazza della Croce Rossa, nei pressi della sede delle Ferrovie dello Stato, sono stati trovati durante il tragitto della manifestazione.

20:48 Alfano loda il lavoro delle forze ordine

Il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, si è congratulato con il capo della Polizia, Alessandro Pansa, con il prefetto Giuseppe Pecoraro e il questore di Roma, Fulvio Della Rocca, per "l'eccellente lavoro svolto da tutte le Forze dell'Ordine impegnate per assicurare lo svolgimento delle manifestazioni tenutesi nella Capitale.

20:41 Cortei Roma: 15 i fermati, alcuni minorenni

Sono 15 i fermati durante i disordini a Roma: 4 dai carabinieri e 11 dalla polizia. Tra questi ci sono 5 romani, 2 napoletani, un pesarese, un albanese, un casertano, un'aretino, un genovese, un ciociaro e uno di Barletta. Tra loro anche minori: hanno tra i 16 e i 25 anni.

20:32 Feriti due carabinieri, malore per ispettore ps

19:34 Trovata bomba carta con proiettile inesploso

Vicino a Porta Pia, di fronte alla sede delle Fs, è stata trovata una bomba carta inesplosa con dentro un proiettile calibro 12. Gli artificieri l'hanno prelevata: se fosse esplosa poteva ferire gravemente.

19:30 Manifestanti pronti a trascorrere la notte a Porta Pia

Dopo aver terminato il corteo e aver montato numerose tende per occupare l'intera zona, i manifestanti si sono detti pronti a trascorrere la notte a Porta Pia.

19:25 Tensione tra minifestanti e incappucciati

C'è tensione tra manifestanti e incappucciati. I blocco dei neri si è compattato tenendo bastoni e fronteggia i manifestanti che vogliono evitare violenze. Il servizio d'ordine del corteo ha isolato il gruppo degli incappucciati spingendoli in viale del Policlinico.

18:56 Scontri Roma, 11 fermati

Sono 11 gli incappucciati fermati dalle forze dell'ordine dopo gli scontri avvenuti nel pomeriggio davanti al ministero dell'economia a Roma. Otto i fermati dalla polizia, tre bloccati dai carabinieri

18:24 bombe carta contro le Fs

Bombe carta sono state lanciate anche contro il ministero delle Infrastrutture e contro la sede delle Ferrovie dello stato. Forze dell'ordine con contingenti e blindati sono schierati davanti al ministero e alla sede delle Fs.

18:16 Sfondate vetrine di una filiale Unicredit

Alcuni incappucciati stanno sfondando la vetrina dell'agenzia Unicredit di via Boncompagni, armati di spranghe e transenne. La vetrina è stata presa anche a sassate. Al passaggio degli incappucciati diversi i cassonetti dati alle fiamme in via Goito e in via quintino Sella. Cassonetti incendiati anche in via Boncompagni.

18:12 Fermati alcuni antagonisti incappucciati

Alcuni incappucciati sono stati fermati durante gli scontri davanti al ministero delle finanze. Le forze dell'ordine stanno ora portando in questura le persone fermate.

17:52 Scontri presso il ministero dell'Economia

Cariche davanti al ministero dell'Economia. Le forze dell'ordine hanno caricato un gruppo di persone travisate che stava assaltando i blindati. Alcuni di loro stanno fuggendo verso via Quintino Sella inseguiti dalla polizia.

17:39 Bombe carta contro i blindati

Alcuni incappucciati stanno lanciando bombe carta contro i blindati schierati davanti il ministero dell'Economia.

