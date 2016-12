17 dicembre 2013 Corteo pro Stamina, due fermati

18:23 - Due persone che manifestavano a favore del metodo Stamina sono state fermate dalle forze dell'ordine mentre erano in corteo all'altezza di piazza del Gesù a Roma. Momenti di tensione anche successivamente, quando le forze dell'ordine hanno tentato di strappare uno striscione dalle mani di un manifestante. La protesta è proseguita con il blocco del traffico in via del Corso. In serata nuova protesta: i malati hanno minacciato di dissanguarsi.

I malati hanno bloccato il traffico all'altezza di piazza Colonna e a largo Chigi: mettendosi in mezzo alla strada con le carrozzine, i manifestanti e i familiari hanno così fermato uno degli snodi centrali del traffico nel centro della Capitale.



In serata i manifestanti hanno nuovamente bloccato il traffico in via del Corso e a largo Chigi: "Se non ci sarà un decreto d'urgenza per l'accesso a Stamina come cura compassionevoli i malati presenti alla manifestazione inizieranno uno alla volta a farsi dissanguare e non smetteranno fino a che non arriverà il decreto", ha fatto sapere Valerio Arenare, rappresentante del "Civico 117a".



Lo "strattonato dalla polizia" trasportato in ospedale - Sandro Biviano, il malato di distrofia muscolare che dal 23 luglio ha dato vita insieme ad altri malati a un presidio permanente in piazza Montecitorio per la libertà di cura con il metodo Stamina, e' stato portato in ambulanza all'Ospedale Santo Spirito di Roma. "Sono stato strattonato e colpito al collo durante i momenti di tensione con le forze dell'ordine e faccio fatica persino a parlare" ha detto Biviano, prima di essere portato via dai sanitari del 118.