Cortei a Roma, città blindata

12:05 - Roma blindata nel giorno dei cortei No Tav. Le vie sono presidiate dalle forze dell'ordine, che temono l'infiltrazione dei black bloc e che hanno già effettuato nove fermi. Si è anche provveduto a montare pannelli di legno sulle finestre dell'edificio della Banca d'Italia in via XX Settembre, per timore di atti vandalici. Sorvegliati speciali da parte di polizia, carabinieri e Guardia di finanza sono le sedi dei ministeri, obiettivi dichiarati dell' "assedio" da parte dei manifestanti. Rafforzata la vigilanza alle vie d'acceso al Viminale, Palazzo Chigi, Senato e Quirinale.