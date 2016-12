Cortei a Roma, arrestati 5 Black Bloc

16:27 - I cinque francesi fermati a Roma durante i controlli di giovedì sera sono black bloc, professionisti del disordine, e sono stati espulsi. Due risultano indagati in Francia per terrorismo e altri due avrebbero già partecipato a scontri con i No Tav. I cinque fermati erano impegnati in sopralluoghi in uno dei siti sensibili che domani sarà interessato dalla manifestazione dei No Tav. Non avevano cellulari per non essere intercettati dalle forze dell'ordine.

Sequestrati manganelli, estintori e biglie - Polizia e carabinieri durante la perlustrazione del percorso del corteo dei Cobas, in corso di svolgimento, hanno sequestrato manganelli, estintori e biglie. Gli agenti del Commissariato San Lorenzo hanno bloccato e controllato un furgone sospetto in viale Regina Elena. All'interno, sono stati rinvenuti manganelli retrattili, alcune buste di biglie di vetro appena acquistate, un martello frangi vetro e vario materiale per l'attacchinaggio.



Accertamenti nei confronti del conducente del mezzo che è risultato avere vari precedenti specifici. Giovedì sera i carabinieri, vicino all'Università La Sapienza, hanno rinvenuto tre estintori mentre in via Prenestina, durante la notte, lo stesso personale ha denunciato un 24enne italiano che, alla guida di un'autovettura è stato trovato in possesso di una mazza da baseball nascosta all'interno del bagagliaio.